Des surveillants mobilisés ce lundi à la prison de Longuenesse après l'agression de trois de leurs collègues

Des surveillants pénitentiaires sont mobilisés ce lundi matin devant la maison d'arrêt de Longuenesse (Pas-de-Calais) pour protester contre l'agression de plusieurs de leurs collègues.

ⓘ Publicité

Un surveillant sérieusement blessé au coude

Ce dimanche, selon la CGT et FO Justice, un détenu a été pris avec des stupéfiants après une visite au parloir. Il s'en est ensuite pris à trois surveillants pénitentiaires : l'un d'eux a reçu un coup de poing au visage, et un autre a été hospitalisé, sérieusement blessé au coude. Selon un responsable CGT sur place, le gardien était toujours ce matin à l'hôpital et devait consulter un chirurgien.

En réponse à cette agression et afin de réclamer davantage de moyens et d'effectifs, les syndicats assurent bloquer ce matin les entrées et les sorties de la maison d'arrêt.