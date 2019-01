Quatre suspects interpellés après le vol des véhicules des pompiers de Montbrison

Montbrison, France

L’enquête a été rapide. C'est lundi que les quatre suspects ont été interpellés. Deux jours seulement après le vol des deux véhicules des pompiers de Montbrison. Il s'agit de trois hommes et une femme âgés de 21, 22, 24 et 27 ans. Ils ont été placés en garde à vue et ont reconnu leur participation aux faits, décrivant précisément leur déroulement : le vol au sein même de la caserne des pompiers, le rodéo et la tentative d'incendie des véhicules.

Trois des suspects habitent Montbrison, le quatrième Génilac. Ils sont déjà connus défavorablement de la justice. Une audience en comparution immédiate est prévue aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne.