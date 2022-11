Des SUV électriques incendiés dans une concession à Toulouse, les auteurs se revendiquent des Gilets jaunes

C'est un acte de vandalisme qui a une résonnance particulière à quelques semaines de l'entrée en vigueur de critères plus restrictifs pour la ZFE à Toulouse. Au 1er janvier, tous les véhicules avec des vignettes Crit'Air 4, 5 et non-classés seront interdits à l'intérieur de la Zone à Faibles Emissions. Le week-end, trois véhicules électriques ont été incendiés en pleine nuit dans une concession de la route de Revel, près de Balma. Une action revendiquée par un ou des auteurs qui se disent proche du mouvement des gilets jaunes.

Un message à la bombe de peinture

Les pompiers ont été prévenus juste avant 3 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi pour des voitures en feu dans une concession. L'intervention dure à peine plus d'une heure, mais trois voitures ont brûlé : trois SUV électriques. Le préjudice est estimé à plus de 100.000 euros. Des voitures qui n'ont pas été choisies au hasard : les enquêteurs ont retrouvé une inscription à la bombe de peinture sur le bitume de la concession : "GJ vs ZFE" qu’on peut traduire par « Les gilets jaunes contre la ZFE ».

L'incendie toulousain évoqué sur un site d'actualité militante

L'acte n'a pas été revendiqué à proprement parler. Mais nous avons trouvé ce billet sur le site "Infolibertaire.net", qui se définit comme un site Actualité militante et d'information anarchiste. Il y est écrit : "La ZFE attaque notre portefeuille et veut nous empêcher de rentrer en ville. Nous, pour les 4 ans des GJ, on voulait aussi attaquer au portefeuille. Donc on a cramé trois de leur voitures électriques de merde, dans un de leur concessionnaire pourri. Bon anniversaire les Gilets Jaunes, contre la ZFE et leur ville toute connectée. On est là."

Il n'y a pas eu d'interpellation pour l'instant. Une enquête est ouverte pour dégradation par moyen dangereux. La concession est équipée de caméras de vidéo-surveillance, des images sur lesquelles les enquêteurs comptent s'appuyer pour tenter de dénouer cette affaire.