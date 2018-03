Ces tablettes ont quasiment la taille d'un écran d'ordinateur et sont installées sur un bras articulé près du lit de la patiente. Les premières mamans à l'utiliser sont conquises selon Cécile Dieudonné, cadre du service maternité " à peine installées, les jeunes mamans se jettent sur ces tablettes où elles peuvent regarder la télé, écouter la radio, se connecter à internet, mais aussi accéder à tout un tas d'informations mises à disposition par les services de la maternité".

Les séjours en maternité sont de moins en moins longs et les mamans sont submergées d'informations, sur l'allaitement, les soins à apporter à bébé, le retour à la maison. Elles ont aussi besoin de repos, et la priorité pour elle, c'est évidemment de s'occuper de leur bébé. Avec ces nouveaux écrans, ces mamans peuvent se connecter quand elles le souhaitent, et ainsi prendre connaissance des nombreuses informations dont elles ont besoin, quand elles le veulent "en plein nuit, si bébé dort et que maman a une insomnie, elle peut consulter nos informations sur le peau à peu, ou l'allaitement" raconte la cadre de santé du service. C'est un nouvel outil précieux pour mieux informer ces mamans et les papas. "C'est simple à utiliser, il y a des photos, bientôt des vidéos, sur le plan pédagogique, c'est bien mieux que nos documents papiers qui restent parfois au fond des valises sans être lus" estime Caroline Cogné, sage-femme coordinatrice à la maternité de l'hôpital Sud de Rennes.

Des écrans offerts par Télécom santé, via le Fonds Nominoë

C'est l'entreprise rennaise Telecom santé qui a mis au point ces écrans tactiles, qui permettent d'accéder à internet, de regarder la télé, d'écouter la radio, et de découvrir des contenus crées par les services de l'hôpital. Rapidement, les mamans pourront aussi utiliser Skype ou Facebook depuis ces tablettes. Télécom santé a offert une vingtaine d'écrans au service de l'hôpital Sud, via le Fonds Nominoë, qui réunit des mécènes et des donateurs. Pour l'instant, seules les chambres du 4ème étage sont équipées de ces nouveaux écrans, et ce sont désormais les chambres les plus demandées par les jeunes mamans.