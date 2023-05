Des tags à connotation nazie sur des bâtiments de Rostrenen

Le maire de Rostrenen s'emporte et dénonce "le vrai visage de l'extrême droite". Les locaux municipaux qui hébergent l'union locale CGT et l'antenne du Secours populaire ont été dégradés dans la nuit de samedi à dimanche par des inscriptions à connotation nazie, des tags ont aussi été retrouvés à proximités. On peut voir, à la peinture rouge, des inscriptions "SS", des croix celtiques ou encore une croix gammée.

"Ces inscriptions portent la signature détestable et sans équivoque de la xénophobie, du nazisme et du suprémacisme", affirme le maire Guillaume Robic.

La mairie, la CGT et l'antenne du Secours populaire ont porté plainte dimanche. La CGT dénonce des "exactions nauséabondes dont nous sommes aujourd'hui victimes après tant d'autres militants."