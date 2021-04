Des tags anti Europe, en bord de Mayenne, sur les panneaux d'une exposition

Mauvaise surprise, ce lundi matin, sur le chemin de halage, entre Laval et Mayenne. Des tags antieuropéens ont été découverts sur 17 panneaux retraçant les grandes étapes de la construction européenne. Les panneaux sont ceux d'une exposition en cours de préparation, par la Maison de l'Europe, qui a prévu, pour les 70 ans de la déclaration de Robert Schuman, le 9 mai 1950, 70 kilomètres de randonnée.

panneaux dégradés - Patricia Camy

La tristesse des organisateurs

"Nous sommes d'autant plus tristes, explique Patricia Camy, la directrice de la Maison de l'Europe à Laval, que nous organisons régulièrement des débats sur l'Europe, où tout le monde a la parole. Tout le monde peut s'exprimer. Là, c'est détruire le travail de tous ceux qui se donnent du mal pour cette exposition". Les responsables dénoncent cette action et a prévu de déposer plainte.

Dégradation le long de la Mayenne - Patricia Camy

17 panneaux sur 18, au niveau de 6 écluses

Les organisateurs de l'exposition alternent entre tristesse et colère. Leur manifestation devait avoir lieu le 9 mai, mais elle sera reportée, pour cause de crise sanitaire. Et colère, de voir les affiches souillées. "La personne qui a fait cela, dit Patricia Camy, a dû manquer d'encre à la fin. Il n'a pas écrit sur le dernier et 18eme panneau. S'il veut discuter avec nous, nous sommes toujours ouverts au débat".