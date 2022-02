Des tags anti-pass sur la préfecture de la Drôme

Les mots "apartheid" et "collabos" ont été inscrits à la bombe noire dans la nuit de dimanche à lundi sur les panneaux d'information à l'extérieur de la préfecture de la Drôme à Valence.

A leur arrivée ce lundi matin, les agents préfectoraux ont découvert les inscriptions sur les panneaux d'information à l'extérieur de l'enceinte grillagée du bâtiment. On pouvait y lire en majuscules les mots "apartheid" et "collabos" accompagnés d'une croix de Lorraine tracée à la bombe noire sur l'un des piliers. Le nettoyage a été effectué dès le début de matinée. Des tags similaires ont été découverts sur le théâtre de la ville de Valence et au pôle bus. Il s'agit selon toute vraisemblance d'une protestation liée au pass vaccinal.