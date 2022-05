Des tags anti-police et anti-justice sur les murs de Dijon

Dans son sillage, le "carnaval sauvage " des Lentillères de Dijon a laissé de drôles de traces. Deux jours après ce rassemblement de 400 personnes destiné à protester contre la "bétonisation" de la ville, le préfet s'indigne d'une floppée d'inscriptions sur les murs de la ville.

"Flic violeur assassin", "Feu à Suquet" (le nom de la place où se situe le commissariat-NDLR), "Les prisons en feu, les matons au milieu" ou encore "1 OPJ (officier de police judiciaire) 2 coups de fusil, un proc 3 coups de Glock (pistolet)": au total 65 graffitis et inscriptions d'appel à la haine, et au meurtre.

"S'ils ne sont pas de nature à atteindre les fonctionnaires de police qui s'engagent avec fierté au quotidien pour assurer la sécurité de la population et remplissent leurs missions avec un grand sens du professionnalisme, ils tranchent en revanche avec l'image d'honorabilité que ce collectif entend véhiculer auprès des dijonnais" écrit le préfet Fabien Sudry dans un communiqué.

"Je condamne avec la plus grande fermeté ces propos et renouvelle son total soutien à l'ensemble des forces de l'ordre et de fonctionnaires chargés d'assurer, sur l'ensemble du territoire et 365 jours par an, la sécurité de la population et de lutter contre la criminalité" conclut le représentant de l'Etat.