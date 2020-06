Des tags anti-policiers dans les rues d'Ivry-sur-Seine, les auteurs non identifiés

"Sauve une vie, tue un flic", "A mort les porcs", "Flics vous allez mourir", ou encore "Feu aux prisons". Voilà ce que les habitants d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ont pu lire dans les rues de leur commune mardi matin. Dans la nuit, une quinzaine de tags anti-policiers ont été inscrits à plusieurs endroits de la ville.

Le maire PCF, Philippe Bouyssou, se dit "scandalisé" et demande aux services municipaux de "tout faire pour les effacer le plus vite possible". Pour Reda Belhaj, délégué départemental d'Unité SGP Police, ces tags sont liés au "climat actuel délétère" : "on sent la haine anti-flics et certains délinquants se lâchent", constate-t-il. "Il ne faut pas tout mélanger", selon le maire de la ville, qui appelle à "changer le rapport police/population".

Les auteurs des tags n'ont pas été identifiés. L'enquête a été confiée au commissariat d'Ivry-sur-Seine.