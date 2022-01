Des tags anti-vaccin dans quatre communes du Haut-Rhin

Des élus de quatre communes du secteur centre Haut-Rhin ont déposé plainte dimanche à la gendarmerie après la découverte de nombreux tags anti-vaccin sur des bâtiments de ces villages ruraux.

Une quinzaine de tags anti-vaccin bicolores réalisés au pochoir dans quatre communes du centre Haut–Rhin. Les tags ont été apposés dans la nuit de samedi à dimanche sur des bâtiments publics, des abribus ou encore sur la devanture d’une pharmacie. Les communes touchées sont Biltzheim, Oberhergheim Oberentzen et Niederentzen.

Les élus ont déposé plainte dès dimanche soir à la gendarmerie d’Ensisheim. Ces tags représentent une seringue avec les inscriptions cobaye et danger. Le maire de Biltzheim, Gilbert Vonau indique que "les élus ne peuvent tolérer cela" et précise " si on laisse faire, ça veut dire que n’importe qui, peut taguer n’importe quoi".