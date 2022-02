Des tags antisémites inscrits sur le chantier de la salle des fêtes de Saint-Alban-Auriolles

Ce sont les ouvriers du chantier de rénovation de la salle des fêtes de Saint-Alban-Auriolles près de Joyeuse dans le sud Ardèche qui ont trouvé ces inscriptions antisémites ce lundi matin. Deux étoiles de David, six croix gammées et le mot "Juif" ont été "bombés" à la peinture rose. Le maire Nicolas Clément n'en revient pas : "les bras nous en tombent, c'est la première fois que ce genre de chose se produit sur la commune".

Ces tags ont été inscrits sur un mur à l'intérieur du chantier, ils n'étaient pas visibles depuis l'extérieur.

"Vu que l'on a jamais été confrontés à ca, je pense qu'il s'agit d'actes imbéciles de jeunes qui ont voulu se donner une raison de faire les intéressants" - Nicolas Clément maire de Saint-Alban-Auriolles

L'élu reprend : "en plus, _les croix gammées sont dessinées à l'envers_, je pense que c'est vraiment de la bêtise, ils n'ont pas l'air d'être très au courant des symboles." Mais même si ce n'est "qu'une bêtise de jeune adolescent" Nicolas Clément refuse de laisser passer. "D'abord parce que l'on ne sait pas, ça peut aussi être autre chose, et de toutes façons c'est extrêmement grave". Dès ce lundi matin les gendarmes sont venus constater les tags antisémites et dès mardi le maire ira porter plainte pour dégradations de biens publics et actes antisémites.