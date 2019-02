Des tags antisémites ont été découverts à Artigues-près-Bordeaux en Gironde

Artigues-près-Bordeaux, France

Le désarroi à Artigues-près-Bordeaux, petite commune de près de 8.000 habitants située dans la banlieue bordelaise. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des tags antisémites ont recouvert des panneaux de signalisation et un abribus à l'entrée de la commune : des croix gammées dessinées à l'envers et la mention "mort aux juifs". Les tags ont été rapidement effacés par les services de la mairie, après l'intervention de la police scientifique.

Des inscriptions #antisémites ont été découvertes ce matin à #ArtiguesPrèsBordeaux. Les premières investigations judiciaires sont en cours. Le préfet de la région #NouvelleAquitaine Didier LALLEMENT dénonce cet acte scandaleux qui n'a pas sa place dans la République française. — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) February 21, 2019

Des plaintes ont été déposées

La mairie d'Artigues-près-Bordeaux, le consistoire israélite de Bordeaux, ainsi que le propriétaire du panneau publicitaire tagué ont décidé de porter plainte. La maire, Anne-Lise Jacquet, condamne fermement ces actes : "On ne peut pas laisser passer ce genre d'écrits antisémites, on ne peut pas retourner en arrière et accepter ça". La colère et l'incompréhension gagnent l'élue, car ces tags ont une résonance particulière avec son histoire personnelle. Son père a été déporté à l'âge de vingt ans en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale.

"C'était en 1939, c'était hier... il faut que ça cesse"

Alors aujourd'hui, face à ces nouveaux actes antisémites en France, elle refuse de laisser passer ça. "Il y a quand même un défaut d'éducation et de culture et de la connaissance de l'Histoire de France pour qu'on en arrive là, en 2019, à lire des inscriptions qu'on pensait ne plus jamais voir et lire".

Une enquête est en cours

La police et la mairie ont été informées ce jeudi matin. Très vite, les agents du commissariat de Cenon sont intervenus avec la police scientifique pour tenter de prendre des empreintes. Les enquêteurs pourront d'ailleurs s'aider des caméras de vidéosurveillance des magasins aux alentours.

"On va densifier les rondes sur la commune pour identifier d'éventuels nouveaux tags et puis intervenir rapidement"

La maire d'Artigues-près-Bordeaux appelle maintenant à laisser faire l'enquête. "Peut-être que les auteurs vont être vus en train de taguer et arrêtés, je l'espère de tout mon cœur".