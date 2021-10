Des tags "#FFI" découvert dans plusieurs communes du Poitou

Plusieurs tags "#FFI" ont été retrouvés dans des communes de la Vienne et des Deux-Sèvres ce samedi 9 octobre au matin et donc inscrit dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sigle de la résistance française de la Seconde Guerre mondiale a été découvert sur l'école, l'église, la mairie et la salle des fêtes de Rouillé dans le sud Vienne, sur un rond-point de Lusignan, sur plusieurs bâtiments de Coulombiers, dont la mairie et à Pamproux dans les deux Sèvres sur la chaussée et la mairie. Une enquête a été ouverte. D'après la gendarmerie, les élus de Pamproux vont porter plainte, comme les autres communes.