Des tags homophobes et antisémites découverts à Reims

Des inscriptions antisémites et homophobes découvertes à Reims ce jeudi matin sur une façade d'immeuble de la rue du docteur Thomas.

Reims, France

Ils ont sans doute été peints dans la nuit. Des tags antisémites et homophobes, des croix gammées, des gribouillis aussi découverts ce jeudi matin sur le mur et les volets d'un immeuble de la rue du docteur Thomas à Reims. Des tags qui ont soulevé l'indignation d'élus et de l'association Exaequo à Reims. Indignation également du maire de Reims, Arnaud Robinet, qui a publié la photo du bâtiment rapidement nettoyé par les services de la ville.