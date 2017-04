Des tags "Platret facho" peints sur la mairie de Chalon-sur-Saône

Des tags contre le maire LR de Chalon-sur-Saône ont été peints sur la façade de la mairie dans la nuit de dimanche à lundi. Gilles Platret y est traité de facho.

Dans la nuit de ce dimanche à lundi, des tags anarchistes ont été peint sur la façade de la mairie de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Ils sont adressés au maire Les Républicains de la ville, Gilles Platret. On peut notamment y lire "Platret facho". La police était sur les lieux en début de matinée, une enquête a été ouverte et le maire, lui, compte porter plainte.

"Ca ne m'atteint pas"

"Quand on a un petit peu de conscience politique on s'exprime en plein jour et pas par des tags sur des biens publics dans la nuit", réagit Gilles Platret, ce midi au micro de France Bleu Bourgogne. Il va confier les images des caméras de vidéo-protection aux enquêteurs pour "identifier les auteurs et les emmener devant le tribunal."

Gilles Platret : "Nous sommes dans une période politique très agitée."

Des mesures controversées

Gilles Platret est souvent vivement critiqué par certains pour ses dernières mesures prises au conseil municipal. En septembre 2015, il avait décidé d'arrêter les menus de substitution au porc dans les cantines des écoles de la ville. Une procédure judiciaire est d'ailleurs toujours en cours avec la ligue de défense judiciaire des musulmans. Le tribunal administratif de Dijon se prononcera dans les mois à venir.

En mars aussi, Gilles Platret avait interdit l'organisation d'un salon de la femme orientale dans sa ville mi-avril. Un événement "communautariste" selon le maire.