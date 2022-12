Des tags racistes découverts à l'entrée d'une association d'aide aux immigrés à Bordeaux

Des propos racistes ont été tagués à l'entrée de l'Association de solidarité avec tous les immigrés (Asti), située rue Armand-Caduc à Bordeaux, dans la nuit du 29 au 30 novembre. Signés "Action directe identitaire", on peut y lire "Les nôtres avant les autres", "- de SDF + d’OQTF" ou encore "Qu'ils retournent en Afrique !", en référence aux propos tenus par le député de la Gironde Grégoire de Fournas début novembre à l'Assemblée nationale.

ⓘ Publicité

Propriétaire des locaux de l'association, la mairie de Bordeaux annonce dans un communiqué ce 1er décembre avoir porté plainte "afin que soient recherchés et réprimés ceux qui entendent instaurer un climat de haine raciale". La municipalité dénonce "des inscriptions sauvages à caractère nationaliste, xénophobe et raciste". Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic "assure l’Asti de son plein et entier soutien face à ce lâche acte de vandalisme et les bénéficiaires de ses services directement visés par les inscriptions", conclut le communiqué.

L'Asti, qui dénonce dans un autre communiqué des inscriptions "à grande échelle par un groupuscule fasciste", "les mêmes qui ont déjà posé des messages racistes sur la mosquée de Pessac, sur les murs du campus l’an dernier" va également déposer plainte ce jeudi. Pour l'association, ces tags "racistes, abjects, inscrits sur nos murs ne sont que le reflet de l’extrême droitisation du débat actuel sur les étrangers en France", citant notamment le projet de loi immigration du gouvernement qui doit être débattu en janvier 2023. "Quoi qu’il se passe, nous continuerons de nous battre auprès d’eux pour défendre leur liberté de circulation et d’installation, et leurs droits", affirme encore l'ASTI.