Des tags sur des banques, des commerces et la mairie d'une commune du Finistère

Trois banques, deux magasins et la mairie du Guilvinec, dans le Finistère Sud, ont été pris pour cible dans la nuit de mardi à mercredi.

Guilvinec, France

Les sigles du A anarchique, du Triskell et du Dollar ont été peints à plusieurs endroits, et avec différentes couleurs, sur la commune du Guilvinec. Trois agences bancaires, deux magasins et la mairie ont été visés.

Un livreur les a découvert vers 6 heures du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. Il a alerté les gendarmes, qui ont ouvert une enquête. Il n'y a eu aucune revendication.