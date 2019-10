L'émoi dans le petit village de Fouronnes (Yonne) entre Courson-les-Carrières et Mailly-la-Ville. Les murs de l'église et du cimetière ont été tagués. Le maire porte plainte.

Des tags sur les murs de l'église et du cimetière du petit village de Fouronnes

Auxerre, France

On peut lire en lettres noires " Glyphocity" sur le mur de l'église ou encore " Avec la chimie tous ici" sur le mur du cimetière. Des tags qui font sans doute suite à l'arrêté pro-pesticide pris par le maire de cette commune de 165 habitants le 23 septembre dernier .

c'est l'expression d'une bêtise - Luc Jacquet- maire de Fouronnes

A contre-courant de l'opposition aux produits phytosanitaires, Luc Jacquet énumère les substances plus dangereuses, selon lui, que celles mises en œuvre dans "les pratiques agricoles modernes". Un arrêté volontairement provocateur et humoristique qui apparemment n'a pas été compris regrette le maire de Fouronnes : " c'est vraiment l'expression d'une bêtise, faire çà en cachette, si les gens veulent en discuter je suis ouvert. Mon arrêté n'est pas là pour agresser les gens mais simplement pour remettre les choses à leur place. Il y a des gens qui n’acceptent pas une position différente de la leur. ils agressent des bâtiments alors que ce n'est pas le curé qui est responsable. _C'est de la lâcheté_. "

Le maire porte plainte © Radio France - Isabelle Rose

si on a quelque chose à dire , on le dit en face- Christiane, une habitante

A Fouronnes, ces dégradations gratuites ont bien du mal à passer. Dans la rue principale, face à l'église du village, Christiane ne décolère pas en regardant les tags : " je trouve çà dégueulasse ! si on a quelque chose à dire , on le dit en face à notre maire. S'en prendre à une église c'est pire , je trouve çà honteux."

Le maire de Fouronnes persiste et signe

Dans cet arrêté pris il y a un mois , Luc Jacquet, par ailleurs agriculteur, explique que par souci d’équité il devrait interdire sur sa commune les cigarettes, les barbecues ou encore les contraceptifs chimiques puisqu'ils sont, dit-il, plus dangereux que les glyphosates. C'est donc volontairement pour choquer un peu qu'il a pris cet arrêté qui autorise l'usage de produits phytosanitaire.

Malgré les dégradations dans sa commune , le maire de Fouronnes persiste et signe : " je ne regrette aucunement. Au moins on a entendu un son de cloche différent. Rien que pour çà j'assume pleinement mon acte "

Leur tag n'est pas fait à la sauce tomate

Luc Jacquet a d'ailleurs reçus le soutien de nombreux élus de toute la France. Reste à nettoyer les façades taguées. Et là aussi, Luc Jacquet ne perd pas son humour : "on va voir combien de bidons de produits chimique on va utiliser pour enlever tout çà. _Leur tag n'es pas fait à la sauce tomate_, il est fait à la bombe chimique dangereuse certainement. Il va falloir repeindre les façades , ce qui risque de couter cher."

les murs du cimetière tagués © Radio France - Isabelle Rose

Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Coulanges-la-Vineuse pour ces deux dégradations.

Arrêté du maire © Radio France - Isabelle Rose