Des tags visant la communauté portugaise découverts à Veigné, Ballan-Miré et Joué-lès-Tours

"J'ai d'abord cru à une blague." Joao De Sousa Domingues, patron d'une petite épicerie portugaise à Joué-lès-Tours se dit toujours autant "choqué" par les tags racistes qu'il a découverts, mercredi 16 juin au matin, sur sa camionnette. Une croix gammée et cette inscription "Portugais dehors" peintes en noir. L'épicier a directement appelé la police et déposé plainte.

Il me dit qu'il est à 30 kilomètres de Tours et que s'il me trouve à Ballan-Miré, il me tue

Dans la cité jocondienne, un restaurant est également visé, tout comme une épicerie à Veigné et les locaux de la "Radio Antenne portugaise" à Ballan-Miré. Son président Eduardo Sousa, assure avoir reçu plus tôt dans la journée de mardi, vers 17h, un appel d'un numéro inconnu. Un homme le menace. "Il me dit qu'il est à 30 kilomètres de Tours et que s'il me trouve à Ballan-Miré, il me tue".

Contacté, le parquet de Tours nous indique qu'une enquête est ouverte pour "apologie de crime et provocation publique à la haine en raison de l'origine et la race". Elle est confiée à la brigade de gendarmerie de Ballan-Miré. Aucune hypothèse n'est écartée.