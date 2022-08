Tourisme : des taux d'occupation records cet été dans la métropole toulousaine

Les touristes de retour en nombre à Toulouse et sur l'ensemble de la métropole. Certains sites touristiques ont battu des records de fréquentation cet été et les prévisions pour la rentrée sont également très encourageantes. Jean-Claude Dardelet, adjoint au maire de Toulouse et vice-président de Toulouse-Métropole en charge de l’attractivité, était l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie ce mardi 30 août.

Le tourisme a-t-il repris de belles couleurs dans la métropole toulousaine ?

Oui, les chiffres le confirment, la satisfaction de tous les opérateurs toulousains du tourisme aussi. En discutant avec eux, on commence à avoir des premiers retours de cet été. Déjà l'été a démarré tôt, dès le mois de juin on a commencé à voir des cars de touristes, des visiteurs, mais aussi des familles toulousaines qui profitaient peut-être davantage de la ville après des été difficiles. Et les prévisions de septembre sont déjà bonnes.

Quels ont été les taux d'occupation à Toulouse ?

Le site Booking nous a annoncé des taux d'occupation record, 60 à 70% cet été dans la métropole toulousaine. Juin et juillet ont démarré très fort et ensuite, au gré de la canicule, le mois d'août a été un petit peu plus pénible. Mais globalement, les chiffres sont bons. C'est au dessus de ce que l'on espérait au départ. Donc la canicule a un peu amorti la croissance, mais la croissance est restée.

Avons-nous égalé les chiffres de l'an dernier, ceux de l'après-Covid ?

C'est un petit peu inégal. Dans le centre-ville, on atteint les 60 à 70%, autour de l'aéroport on est plutôt aux alentours des 50-60%, mais c'est de très bons taux d'occupation sachant que le prix des chambres a légèrement augmenté. Donc en plus, on a gagné en qualitatif, un panier moyen qui a augmenté aussi.

Les touristes sont restés un peu plus longtemps. On se rend compte qu'il y a une journée de plus, ceux qui restaient deux jours restent désormais trois jours à Toulouse.

Toulouse devient un camp de base pour visiter la région ?

Oui et ce, grâce à nos investissements durant la période Covid. On a installé Toulouse comme camp de base. Il y a des cars qui vous emmènent dans le Comminges, dans le Frontonnais, dans le Lauragais et on vient aussi profiter de la fraicheur du soir à Toulouse, donc on a beaucoup investi aussi autour de l'eau avec des locations de petits bateaux, des kayaks. Le slow tourisme (tourisme lent) se développe.

Un été plombé par la canicule avec une offre limitée à l'échelle de la métropole. Le lac de la Ramée est resté fermé quasiment tout l'été, deux piscines toulousaines fermées. Allez-vous, à l'avenir, améliorer l'offre ?

On y travaille. Même si cela fait déjà quelques été qu'il fait chaud. On est en train de faire le point sur comment s'adapter à ces séquences très chaudes qui pourraient se reproduire.

Davantage de piscines ouvertes l'été prochain ?

Ce que l'on a remarqué c'est que Toulouse s'hispanise. Beaucoup de visites touristiques ont été décalées au matin ou au soir. Donc on anime davantage les matinées et les soirées. Donc oui, on se demande comment ouvrir des piscines plus tard le soir.

Des sites touristiques de la métropole ont-ils battu des records de fréquentation ?

Alors oui, avec un enseignement intéressant. Les sites qui ont proposé une animation nouvelle, insolite, immersive, singulière ont explosé leurs chiffres. Je peux citer le musée des Jacobins avec une hausse de 40 % par rapport à 2021 dans les entrées. Au Bazacle, l'exposition sur Van Gogh en immersion enregistre mille visiteurs par jour. La Cité de l'espace a aussi explosé ses records. On a doublé le nombre de nocturnes jusqu'à 23h. Sur ces nocturnes, on a fait 30.000 visiteurs et je pense qu'on va atteindre les 130.000 visiteurs durant l'été et on vise les 400.000 en fin d'année.