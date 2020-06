Violences à Dijon : des Tchétchènes arrêtés à Besançon et à Dole

Un membre de la communauté tchétchène a été arrêté à Besançon et un autre à Dole, après les tensions dans le quartier des Gresilles à Dijon. Ils font partie des six personnes interpellées ce jeudi matin.

Des membres de la communauté tchétchène ont été arrêtés à Besançon et Dole tôt ce jeudi matin, après les tensions à Dijon, dans le quartier des Grésilles. Ils sont entendus après les violences commises entre vendredi 12 juin et lundi 14 juin 2020. Dans un communiqué, le Procureur de la République de Dijon indique que six personnes ont été placées en garde-à-vue ce jeudi matin, et que des perquisitions ont été menées dans plusieurs villes.

Un homme arrêté à Dole

Selon nos informations, parmi ces arrestations, un homme âgé de 54 ans installé à Dole a été arrêté, ainsi qu'un habitant de Besançon. Les autres personnes en garde-à-vue sont de de Dijon, Troyes et Saint-Etienne. Ce coup de filet a été mené par les agents du RAID et de la BRI.

Par ailleurs, les perquisitions ont été "fructueuses" selon une source proche du dossier. Les enquêteurs recherchaient des gilets par balles, des armes, des munitions, des cagoules et des cocktails molotov. Cette enquête est pilotée par les agents de la Police judiciaire et de la Sûreté départementale de Dijon.

Ces suspects sont entendus pour dégradations en réunion, violences aggravées avec arme, participation à un groupement armé. Certains pourraient s'expliquer aussi sur les faits de détention et transports d'armes.