Des témoignages glaçants au deuxième jour du meurtre de la petite Sarah en 2020 à Avignon

C'est vers 17h00 que l'accusé, décrit comme impulsif, rigide, égocentrique et victime d'une consommation addictive d'alcool par un expert, a pris la parole pour tenter d'expliquer ce qu'il s'est passé le 18 juillet 2020. Parlant d'une voix extrêmement faible, il a décrit de manière glaçante la façon dont il a attaché les poignets et les chevilles de sa fille avant de la jeter dans le Rhône. Interrogé sur une éventuelle préméditation, Sergio Gil Gonzalez a affirmé avec ambiguïté que "les faits pouvaient le laisser penser, mais que ce n'était pas le cas". Et pourtant, quelques minutes plus tôt, l'expert avait émis peu de doutes sur la question. Mais ce que l'on retiendra de cette audition, c'est sa déclaration d'amour à l'intention de sa femme : "Hélène est le soleil de ma vie".

ⓘ Publicité

20 ans de violences et d'alcool

En début d'après-midi, c'est la mère de Sarah qui s'était présentée à la barre. Elle a décrit 20 ans de violences, d'alcoolisme, de pressions psychologiques et de privations de la part de son ancien conjoint. Les crises de jalousie, les interdictions de sorties, les violences physiques et les privations de nourriture pour Sarah et pour elle-même, aucun des sévices imposés par cet homme qu'elle décrit comme "le diable en personne" n'est oublié. Puis l'émotion est encore montée d'un cran quand Hélène Reyes a affirmé "je veux parler de ma fille". Elle évoque alors une enfant souriante, aimant danser et jouer, et "adorant son père malgré tout". Dans le box, l'accusé, écoute, les yeux baissés et laisse couler une larme. Au terme de cette audition de 50 minutes, le président décide de suspendre l'audience avant d'écouter les questions de l'avocat général.

"Voilà, c'était Sarah"

À la fin de cette deuxième journée, après l'audition de l'accusé, le président a demandé qu'une photo de Sarah soit projetée dans la salle... Une Sarah souriante et pleine de vie. "Voilà, c'était Sarah" dit-il. Une émotion supplémentaire dans cette journée déjà bien chargée.