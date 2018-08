C'est un geste qui sauvé la vie d'un jeune homme ce mercredi après-midi à Châteauneuf-du-Rhône. Une BMW s'est embrasée après des tonneaux et une sortie de route. Le conducteur et ses deux passagers sont gravement blessés.

Châteauneuf-du-Rhône, France

L'accident s'est produit sur l'ancienne route de Saint-Paul. Une BMW est sortie de route. Elle fait alors plusieurs tonneaux dans un verger et fini sa course sur le toit.

Dans la voiture ils sont trois, des amis de 19 et 20 ans. L'un d'eux est éjecté. Un autre passager arrive à ouvrir une portière et à sortir tout seul. Pour la troisième victime, ce sont des témoins qui interviennent, et qui la sorte de la voiture, juste avant qu'elle ne prenne feu.

Trois blessés grave

A l'arrivée des pompiers, la voiture est carbonisée mais les trois jeunes sont encore vivants. L'un d'eux est transporté dans un état critique à l’hôpital de Valence. Les deux autres sont hospitalisés à Montélimar, gravement blessés.

Ces jeunes allaient-ils trop vite ? Ont-ils perdu le contrôle de leur voiture ? La gendarmerie de Pierrelatte a ouvert une enquête.