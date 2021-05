Menaces, agressions, départs de feu en cellule et incendie d'un véhicule d'un surveillant. Depuis quatre jours, la tension monte à l'intérieur et aux abords de la maison d’arrêt du Nord Isère. Un syndicat de surveillant pénitentiaire appelle à une mobilisation demain mardi.

Des tensions de plus en plus fortes à la prison de Saint-Quentin-Fallavier

En quelques jours la tension est nettement montée au sein de l'établissement. Plusieurs agents ont été menacés, insultés. Des départs de feu ont été constatés dans plusieurs cellules, notamment au sein du très surveillé quartier d'isolement. En outre, dans le week-end, le véhicule d'un surveillant de la prison a été incendié sur le parking réservé aux personnels.

"Après les agressions, actes incendiaires, les crachats et menaces de mort survenues dans nos murs le jeudi 12 mai, après les agressions perpétrées le 14 mai au soir à l'encontre d'un employé et d'un personnel Pénitentiaire par des individus cagoulés, le véhicule d'un agent a été incendié sur le parking privatif de l'établissement ce samedi 15 mai en fin de soirée et un deuxième a été roulotté." dénonce dans un communiqué le syndicat UFAP-UNSA.

Des moyens de sécurité ont été déployés par la gendarmerie, pour sécuriser le site, en lien avec la direction de l'établissement. Mais cela n'est pas suffisant pour le syndicat "UFAP-UNSA" qui demande "le dédommagement matériel et moral des victimes de ces actes" et une "protection rapprochée" des agents au moment de leur arrivée sur le site et à la fin de leur service.

Les agents sont appelés à manifester demain matin, mardi 18 mai, devant les portes de la maison d'arret.