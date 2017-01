Des têtes de porcs sur les grilles du futur centre franco musulman de Genlis

Plusieurs demi-têtes de porcs ont été accrochées sur le bâtiment d'une association socioculturelle et cultuelle des musulmans de Genlis (Côte-d'Or) dans la nuit de jeudi à vendredi. Une plainte a été déposée, une enquête est ouverte.

Mauvaise surprise au réveil pour le président de l'association socioculturelle et cultuelle de Genlis (Côte-d'Or). Une demie-douzaine de têtes de porcs ont été accrochées sur le tout nouveau bâtiment de l'association dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier. Des morceaux de charcuterie ont aussi été jetés dans la cour, de l'autre côté des grilles. L'association a porté plainte et une enquête est ouverte provocation publique à la discrimination et à la haine raciale.

Le futur centre franco-musulman de Genlis

Le président de l'association a évidemment immédiatement prévenu la gendarmerie et le maire de Genlis, Vincent Dancourt. Le service d'identification criminelle a alors procédé à des relevés autour du bâtiment fraîchement acquis par l'association pour y installer son futur centre franco-musulman.

Des tensions depuis l'annonce de la création de ce centre

"Je condamne fermement cet acte abject et j'apporte mon soutien au président de l'association" a très vite réagi Vincent Dancourt. Le maire de Genlis rappelle que "la haine liée à la religion n'a pas sa place dans la commune" alors que les tensions se multiplient depuis l'annonce de la création de ce centre musulman. Une réunion publique s'annonce houleuse, ce dimanche 15 janvier à Genlis.

Des morceaux de charcuterie ont été jetés dans la cour du futur centre franco musulman de Genlis. © Radio France - Thomas Nougaillon