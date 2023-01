Des tirs à Nîmes, quartiers Chemin Bas d'Avignon et Clos d'Orville ?

Des tirs ont, apparemment, été entendus ce dimanche après-midi, à Nîmes. Plus précisément, dans les quartiers du Chemin Bas d'Avignon et du Clos d'Orville. Des bus ont même été déviés, entre 16h et 17h, sur les lignes T2 & 15 du réseau Tango. La police est intervenue, de nombreux appels ont sollicité le 17. Il n'y a aucun impact sur place. Pas de blessé non plus, heureusement.

