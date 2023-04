Des tirs de paintball sur des bus à Nîmes

C'était habituellement, et malheureusement, des caillassages. Cette fois, les bus Tango à Nîmes ont dû essuyer des.. tirs de paintball (et non de Flashball comme indiqué plus tôt par Transdev), ce mardi soir, peu avant 20h. Les faits se sont déroulés à hauteur du quartier Pissevin. La ligne T2 ainsi que la ligne 8 ont été déviées, jusqu'à la fin du service. Par conséquent, les arrêts Trait d'Union, Pissevin, Porte des Arts, Saint-Pierre, Utrillo et Campus ne sont plus desservis.

Et décidément, la série continue. On apprend dans la foulée que des caillassages ont également touché la ligne de bus secteur La Ponche (Ligne 20, Marguerittes). L'arrêt La Ponche n'est plus désservi.