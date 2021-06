Des tombes saccagées à Genêts, une enquête est en cours

Ce sont des habitants venus entretenir mercredi dernier dans la mâtinée les sépultures de leurs proches qui ont donné l'alerte. L’allée centrale du cimetière était couverte de débris de croix en fonte et de plaques funéraires. En tout 18 tombes saccagées et des croix en fonte volées ou cassées. Apparemment les pilleurs auraient agi sur deux jours le lundi et le mardi précédent. Selon une source proche de l'enquête ils auraient même déjà arraché des croix dans le cimetière des enfants après vraisemblablement des repérages.

La fonte un alliage de fer et de carbone recherché pour son prix à la tonne

A Genêts, les habitants sont choqués car ce cimetière situé dans un enclos est classé Monument historique de la baie du Mont-Saint-Michel comme l'église d'ailleurs. Des sites qui sont très fréquentés. Une enquête de gendarmerie est donc en cours, à première vue les voleurs s'intéressaient à la fonte. La matière première composé de fer et de carbone. Dont le cours a connu connait une forte hausse en 10 ans. 300€ la tonne. Loin du prix du cuivre qui dépasse les 4 € le kilo. Selon des spécialistes : "il faut donc en voler beaucoup et pour beaucoup plus lourd". Les croix dans les cimetières seraient-elles de nouvelles cibles ? Et pourtant pas pas facile à transporter comme ces 29 plaques d’égout, que deux jeunes hommes avaient volé sur deux jours dans la commune du Hom dans le Calvados. C'était en 2018.voleu