Des tonnes de déchets en gare Saint-Charles et dans le métro marseillais, des avancés à la RTM

Après une dizaine de jours de grève, les déchets débordent de plus en plus des poubelles.

Cela fait maintenant plus de 10 jours que la grève du ramassage des poubelles s'est installée à La gare Saint-Charles mais aussi dans le métro Marseillais . La situation empire avec de plus en plus de tonnes de déchets non évacuées.

Cependant, les choses commencent à bouger. Selon l'intersyndicale, la direction de Lazer propreté accepterait de restituer des sommes prélevées lors de précédentes grèves.

ⓘ Publicité

Les salariés attendent aussi d'avoir la certitude de la reprise des 31 employés de la gare Tgv d'Aix-en-Provence, si jamais leur entreprise perdait le marché lors du renouvellement de concessionnaire en 2026. Ils seraient alors prêts à assurer un service minimum amélioré avant la signature d'un accord définitif.

La SNCF précisait mardi qu'il s'agit d'un conflit privé chez un prestataire et que le préfet peut prendre des mesures de réquisition pour retrouver une situation normale. En attendant, les marseillais, les provençaux et les touristes slaloment entre des tas déchets géants. Plusieurs témoignages évoquent la présence de rats en nombres.

Une avancée alors que le président de la République Emmanuel Macron est attendu à Marseille pour 3 jours, les 26,27 et 28 juin.