Des trafics de drogue devant l'école Jules Ferry de St Etienne, les parents sont en colère

Ce que décrivent les parents d'élèves de l'école Jules Ferry de Saint-Etienne est incroyable et fait même froid dans le dos à certains égards. Depuis un peu plus d'un an, disent-ils, la situation s'est dégradée sur la place qui jouxte l'école : "Toute la journée, les bancs sont occupés par des adultes qui boivent, se bagarrent, crient__. Il y a des chiens non tenus en laisse. C'est sale, les enfants ne peuvent plus jouer dans le parc".

Tous, décrivent les mêmes scènes et le ballet des dealers de drogue également : "A force on les repère, confie Anne, maman d'un garçon en CE1 et représentante des parents d'élèves, on voit les échanges de médicaments, de barrettes. Ils en cachent dans les arbustes et ils se mettent aussi sur la barrière juste devant l'école et parfois devant la porte de l'école, ce qui bloque la sortie des enfants".

Le parc devant l'école Jules Ferry de St Etienne, n'est plus du tout utilisé par les enfants © Radio France - Aurélie Jacquand

Les enseignants ne peuvent plus ouvrir les fenêtres

Cet autre parent raconte aussi l'agression dont sa femme a été témoin : "Un homme a tenté de voler le portable d'une maman. Ma femme l'a vu et a crié, ce qui l'a fait fuir et la maman a pu récupérer son téléphone. Mais ensuite, l'agresseur attendait ma femme pour se venger, elle a été obligée de m'appeler. C'est très inquiétant". Plus aucun enfant ne vient seul à l'école.

Quant aux enseignants, ils semblent bien démunis si l'on en croit Bastien : "L'institutrice de mon fils nous a raconté qu'elle n'ose plus ouvrir les fenêtres parce qu'elle entend les bagarres, elle n'arrive pas à travailler. Elle est sans cesse en train d'alerter et d'appeler la police".

Les parents réclament un nettoyage de la place et des caméras

La police intervient régulièrement sur cette place, "Il y a même eu une interpellation un jour à 8h20 ! l'heure de la rentrée pour les enfants", déplorent les parents, "On voit la police, mais ça ne change rien". Selon les parents d'élèves, la mairie de Saint-Etienne serait également au courant de la problématique. Aujourd'hui ils réclament que les arbustes de la place soient rasés, pour qu’ils ne servent plus de planque pour la drogue et que des caméras de vidéosurveillance soient installées.