Des trafiquants de chardonnerets arrêtés à Montpellier

Deux Montpelliérains ont été arrêtés mercredi pour trafic de chardonnerets, une espèce protégée et prisée. Ils piégeaient les oiseaux dans le secteur de Pérols (Hérault) pour les revendre entre 50 et 1.000 euros le spécimen.

Le chardonneret élégant est un oiseau protégé et très prisé pour sa beauté et son chant mélodieux, il fait donc l'objet d'un véritable trafic. Chaque oiseaux capturé peut se revendre entre 50 et 1.000 euros le spécimen selon l'Office français de la biodiversité de l’Hérault (OFB). Mercredi à Montpellier, deux hommes, âgés de 21 et 40 ans, ont été arrêtés pour trafic de chardonnerets. Résultat d'une enquête conjointe de l'OFB et des policiers de la Sûreté départementale.

Espèce protégée depuis les années 2000

La filature des deux hommes, sans emploi, a permis de révéler qu'ils capturaient les oiseaux aux alentours de Pérols, une zone où ils se nourrissent, en les piégeant avec des tiges de roseaux enduites de glu. Lors des perquisitions aux domiciles des deux suspects, les enquêteurs ont mis la main sur du matériel nécessaire à la capture : tige de bois, colle, cages. Ils ont également découvert 11 chardonnerets, un serin cini et cinq 5 cadavres d’oiseaux dans un congélateur.

Une population qui a diminué de moitié

"Le chardonneret élégant est une espèce sauvage d’oiseau protégée qui a vu ses effectifs chuter de plus de 50 %" indique l'OFB dans un communiqué. "Le code de l'environnement interdit notamment la capture, la détention et le commerce des espèces protégées. La peine encourue pour chacun de ces délits est de 3 ans d'emprisonnement et 150 000€ d'amende". Plusieurs associations de défense de l'environnement ont porté plainte.