Haute-Vienne, France

Deux hommes soupçonné de trafic de cocaïne et de cannabis ont été mis en examen et placés en détention provisoire ce vendredi à Limoges. Âgés de 19 et 27 ans, ils avaient été interpellés lors d'un vaste coup de filet mené cette semaine dans la moitié nord de la Haute-Vienne. 45 gendarmes ont été mobilisés pour cette opération, à l'issue de laquelle 10 personnes avaient été placées en garde à vue. L'enquête sur ce réseau durait depuis huit mois. Lors des perquisitions, les gendarmes ont saisi quelques grammes de cocaïne, une dizaine de grammes de résine de cannabis et plus de 2.600 euros. Ils ont aussi trouvé deux armes de poing et saisi deux voitures, une télévision à écran géant de dernière génération et divers objets de valeur.