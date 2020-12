Des trafiquants de drogue interpellés dans le Var blanchissaient leur argent au Casino

Sept hommes ont été interpellés ces dernières semaines et ce lundi dans le Var par les gendarmes qui enquêtaient sur un trafic de stupéfiants dans le bassin hyèrois. Les six premières interpellations ont eu lieu il y a quelques semaines à Hyères, la Crau, Cuers et Grimaud. La dernière arrestation a eu lieu ce lundi à Giens.

Six des sept mis en cause sont déjà mis en examen pour trafic de stupéfiants, et pour l'un d'entre eux pour blanchiment d'argent. Ils ont été placés en détention provisoire. Le dernier mis en cause est en cours de présentation à un magistrat instructeur.

Plusieurs mois d'enquête ont en effet permis aux gendarmes de la brigade de recherches de Hyères d'établir l'implication de ces individus dans un trafic de stupéfiants local. Ils écoulaient la marchandise, de la cocaïne et de l'herbe de cannabis. Les perquisitions ont d'ailleurs permis de saisir voiture, scooter, camionnette et de l'argent liquide pour une valeur globale de 50.000 euros. Des produits stupéfiants ont également été confisqués. Une arme a aussi été retrouvée.

Il blanchissait au casino

Mais la difficulté des trafiquants c'est aussi de donner une existence légale aux bénéfices générés par le trafic. L'un des individus s'est alors "passionné" pour le casino. Il allait en effet jouer son argent dans un temple du jeux. Bien sûr, il pouvait en perdre, mais qu'importe, cela lui permettait ensuite de déposer l'argent "nettoyé" sur son compte en banque.

Les investigations permettent ainsi d'établir que cet individu a déposé 170.000 euros sur son compte en banque ces trois dernières années. "De l'argent qui était devenu propre" commente un connaisseur du système.

Mais ce même individu avait aussi une autre combine. Il déposait de l'argent liquide à son frère. Dans le même temps, ce dernier contractait des emprunts auprès de sa banque. La somme obtenue permettait d'acheter des voitures d'occasion, puis de les revendre. Un tour de passe passe, qui là aussi permettait de donner une existence "légale" à l'argent ainsi déposé sur le compte en banque du "blanchisseur".

La nature a horreur du vide

Un trafic comme tous les autres très fructueux qui a néanmoins connu un coup de frein brutal avec la première vague d'interpellations. Mais un coup de frein seulement puisque "le commerce" a été repris en main assez rapidement par un des associés, les consommateurs étant toujours demandeurs. Associé qui a donc été interpellé ce lundi à Giens.

Les perquisitions ont permis de mettre la main sur 4 kgs d'herbe de cannabis. Il disposait d'ailleurs d'une véritable chambre de culture. Tout le matériel a été saisi.