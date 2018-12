Des trafiquants de stupéfiants interpellés en Corrèze : ils auraient écoulé 3 kilos de cocaïne en un an

Brive-la-Gaillarde, France

Le trafic durait depuis un an. La drogue était vendue dans tout le pays de Brive. L'enquête a été lancée par la gendarmerie de Lubersac en avril 2018. Elle a abouti ce mercredi avec l'arrestation de 4 hommes de 33 à 49 ans à Brive et à Saint-Pantaléon-de- Larche au cours d'une vaste opération qui a mobilisé plus de 20 gendarmes. 600 grammes de cocaïne ont été saisis ainsi que 17 500 euros en numéraires et des téléphones portables.

Près de trois kilos de cocaïne écoulés

Au total les 4 hommes, dont trois déjà connus pour des faits similaires, auraient écoulé en un an près de 3 kilos de cocaïne. Faute d'avocat, en grève, leur procès en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Brive n'a pas pu avoir lieu ce vendredi. Il a été reporté au 30 janvier. Les 4 trafiquants présumés ont été placés en attendant en détention provisoire.