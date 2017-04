Des travaux commencent ce jeudi sous et sur le pont Villars à Valenciennes

Les câbles pendants du pont Villars vont être coupés et des travaux de consolidation commencent ce jeudi pour rouvrir progressivement aux péniches et aux piétons.

Des travaux de consolidation commencent ce jeudi matin sur le Pont Villars de Valenciennes fortement endommagé par un incendie criminel vendredi dernier. Des travaux qui permettront normalement de rouvrir la circulation aux piétons d'ici la fin de la semaine prochaine.

Autres travaux qui débutent la coupure des câbles qui empêchent la circulation fluviale, 25 bateliers sont bloqués sur l'Escaut avec la fermeture du pont. Des travaux qui devraient durer 2 jours et qui devraient permettre de reprendre le trafic des péniches dès samedi.

Quand aux voitures, les expertises techniques vont durer 1 mois et demi, et une éventuelle rouverture à la circulation pourrait être envisagée après travaux d'ici la fin de l'été espère le député maire UDI Laurent Degallaix. Une circulation qui pourrait être limitée à certaines voies et certains types de véhicule en fonction du résultat des expertises.

A lire également Le pont Villars est réparable mais la reprise du trafic pourrait prendre des semaines voire des mois