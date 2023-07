Des travaux en cours autour de la maison d'arrêt d'Amiens pour empêcher les parachutages.

Les parachutages pourrissent la vie des habitants du quartier Marivaux depuis des années. Des intrus grimpent sur les toits et les garages, s'introduisent dans les jardins, pour tenter d'envoyer les envois de colis pour les détenus de la maison d'arrêt d'Amiens (Somme). Des travaux initiés par l'administration pénitentiaire ont commencé au mois de juin et se poursuivent jusqu'à la fin du mois de juillet pour sécuriser les habitants et les jardins les plus proches de l'enceinte.

"Ils montent sur mon toit de garage", témoigne une habitante. "J'ai toujours peur qu'il y en ait un qui passe." Parmi les dispositifs dissuasifs en cours d'installation chez elle et ses voisins, il y a des grillages hauts qu'on ne peut pas escalader, des barbelés sur certains toits, ou encore la sécurisation des accès aux maisons et aux jardins, comme chez cette riveraine : "J'avais un portillon bas. On m'a mis une porte très haute avec une herse pour qu'on ne passe pas au-dessus."

Les résultats sont là, il y a moins d'intrus pour l'instant. "Si tout est fermé partout, ils trouveront bien une solution pour envoyer leurs missiles", s'inquiète-t-elle. C'est un travail qui prend du temps rappelle Jean-Christophe Loric, adjoint au maire du secteur nord d'Amiens.

"L'idée c'est d'y aller progressivement, en commençant par l'extérieur, en faisant chacune des parcelles identifiées comme des maillons faibles dans la chaine autour de la maison d'arrêt. On fait maison par maison pour sécuriser les riverains. Et puis il y aura toute une partie à l'intérieur de la maison d'arrêt", développe-t-il. L'objectif, c'est que les intrus se déportent sur les rues où il y a des caméras de surveillance. Le ministère de la justice a débloqué 300.000 euros pour réaliser ces travaux, et la municipalité a complété de 30.000 euros.