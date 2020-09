Des travaux jusqu'à l'été 2021 pour réaménager les Quais sud de la Fontaine à Nîmes

10 mois de travaux pour rénover les quais sud de la Fontaine à Nîmes. Le calendrier a été présenté ce mercredi par la Ville de Nîmes. Le chantier aurait pu être réalisé en 4 mois, la Ville a préféré l'étaler sur 10 mois pour limiter le plus possible les problèmes de circulation. "Les habitants du quartier souffriront à cause du chantier mais ils pourront accéder normalement à leur parking "explique Richard Flandin, l'adjoint aux travaux à la Ville de Nîmes. Ces travaux concernent les trottoirs, les chaussées, l'éclairage, le mobilier urbain et les bordures entre l'Hôtel Impérator et l'Avenue Jean-Jaurès. Une place piétonne sera également créée devant l'hôtel 5 étoiles. Le pont de Vierne fera lui aussi l'objet de travaux pour améliorer son étanchéité. La circulation sera réduite sur une voie pour permettre la création d'une piste cyclable.

La circulation et le stationnement fortement perturbés

Pendant toute la durée des travaux, la circulation et le stationnement seront fortement modifiés. Ils évolueront en fonction de l'avancée du chantier. 3 phases sont prévues.

La première débutera le 5 octobre et s'étalera sur 3 semaines. La base vie du chantier sera installée sur plusieurs places de stationnement, rue Saint-Dominique. Les travaux se concentreront sur la rue Gaston Boissier qui sera fermée. On pourra circuler sur les quais sur une voie. L'accès à l’Écusson et la rue Général Perrier en arrivant par la route de Sauve se fera par la rue Grétry, le sens de circulation de la rue Racine étant inversée derrière Carré d'Art. Les poids lourds et les véhicules de plus de 2,5 mètres de hauteur ne pourront pas accéder par cet itinéraire.

La circulation pendant la phase 1 - Ville de Nîmes

La circulation pendant la phase 2 - Ville de Nîmes

Le plan de circulation pendant la phase 3 - Ville de Nîmes

" Une continuité entre le Gambetta et le Jean-Jaurès "

"Ces travaux, explique Richard Flandin, permettront de terminer la liaison entre les places et les boulevards rénovés de l’Écusson et les allées Jean-Jaurès. Ils permettront un accès piéton et cycliste le long des quais de la Fontaine. On essaie d'améliorer le quotidien des Nîmois et des touristes qui viennent dans notre ville."