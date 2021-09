Des travaux pour la déviation du Gabarn au tribunal d'Oloron pour des infractions environnementales

Le tribunal d'Oloron-Sainte-Marie a jugé ce mercredi une entreprise qui a réalisé des travaux pour le contournement d'Oloron, pour des infractions au code de l'environnement. Ces travaux ont été réalisés pendant une période de nidification et de reproduction des animaux.

Une entreprise était jugée par le tribunal d'Oloron-Sainte-Marie ce mercredi pour des infractions au code de l'environnement. Il s'agit d'une société de BTP qui avait fait des travaux de préparation pour le dossier du contournement d'Oloron, déviation qui va du Gabarn à Gurmençon. Les associations environnementales s'opposent à ce projet. Elles ont saisi le tribunal administratif de Pau pour faire annuler l'autorisation de travaux mais en attendant d'avoir la décision, lesdits travaux avancent dans des conditions qui ont été pointées du doigt.

D'après l'avocat Maître François Ruffié qui défend les associations SEPANSO et Protection Haut-Béarn Environnement, ces travaux ont été fait "n'importe comment". L'avocat détaille : "Ces travaux ont parfois été faits en temps de pluie avec des ravinements, des écoulements de fines dans les cours d'eau. C'était en pleine période de nidification, ce qui a détruit des nids et des couvées. Une route qui devait faire 4 mètres de large en fait 9." Mais Me Ruffié interpelle surtout sur les conséquences environnementales : "Toutes les atteintes à la nature qui ont été commises seront réparées. Mais pour faire pousser un arbre, il faut 20 ans ; Dieu merci, mère nature n'est pas rancunière !" La décision sera rendue le 10 novembre prochain.