Des tweets menaçants à l'égard du personnel du lycée Mermoz à Montpellier, qui porte plainte

Des menaces qui suscitent l'émotion au lycée Jean Mermoz à Montpellier. Plusieurs messages publiés sur X (ex-Twitter) depuis le début de la semaine s'en prennent à la direction de l'établissement. La raison ? Le proviseur a placé des barrières devant une vitre miroir dans la cour, qui permettait à certaines élèves de remettre leur voile à la sortie des cours.

Tout part d'un tweet publié mardi : "Regardez le lycée de ma copine, elles remettaient leur voile dans ce coin-là et ils ont mis une barrière". Il a été vu plus de 380.000 fois et aimé à 3.000 reprises. "Ce coin-là" est en fait un recoin de la cour, face à un bureau. Des films réfléchissants avaient été installés il y a dix ans sur les fenêtres pour limiter la chaleur. Mais depuis quelques mois, ils sont utilisés par certaines élèves comme miroir pour remettre leur voile. Pour la direction il s'agit donc de faire respecter la laïcité à l'intérieur de l'établissement.

Un sujet sur les réseaux sociaux, pas dans l'établissement

Cela n'est pas un sujet pour les élèves que nous avons rencontrés. La plupart ne sont pas au courant, et puis il y a d'autres films réfléchissants, sur le parvis du lycée, à l'extérieur. C'est d'ailleurs là que les jeunes filles remettent leur voile à la sortie des cours sans que ça ne pose le moindre problème.

Mais sur les réseaux sociaux la polémique a enflé. Sous le tweet initial, les internautes dénoncent une décision "islamophobe et raciste". Plusieurs messages sont insultants voire carrément menaçants. Un twittos veut "pousser au suicide" le CPE du lycée. Le proviseur a porté plainte, jeudi, pour menaces de mort à l'encontre d'un personnel du service public. Il a aussi fait un signalement sur la plateforme Pharos, dédiée aux contenus illicites en ligne.

Le rectorat de Montpellier dit condamner les menaces ou tout propos insultant envers ses personnels.

