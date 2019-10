Des ultras du Stade Brestois s'en prennent à des supporters de Metz dans un bar-tabac

Brest, France

Les clients et les gérants sont encore secoués de cet épisode de violence. Samedi après-midi, comme pour la plupart des matchs du Stade Brestois à domicile, des supporters de l'équipe adverse (en l'occurrence, le FC Metz) se retrouvent au PMU Le Derby, place de Strasbourg. "Ça se passait bien, la patronne leur a même acheté une bouteille de chouchen car ils voulaient goûter !", lance une employée. La quinzaine de messins s'absentent vers 15 heures puis reviennent sur place, toujours avant le début du match.

Une trentaine d'ultras tentent de forcer la porte

"Je les ai entendus crier 'ils arrivent' et _on a vu débouler une trentaine de personnes cagoulées ou avec des écharpes du Stade Brestois remontées jusqu'au nez_", raconte une cliente. "J'étais juste devant l'entrée, ils m'ont bousculée, on aurait dit une nuée de guêpes !", ajoute une autre témoin de la scène.

Les ultras brestois cassent deux petites tables à l'extérieur et tentent de forcer l'entrée, armés pour certains de tessons de bouteilles ou ceintures à la main. Selon plusieurs témoignages, les messins bloquent la porte pendant que la gérante fait évacuer les clients par la sortie latérale, en ayant pris soin d'emmener la caisse et son portable pour appeler la police. Une jeune femme se saisit d'une bombe de répulsif pour les faire fuir, avec succès.

La police est sur place en quelques minutes. Deux supporters du FC Metz ont été légèrement blessés, mais ont pu rentrer chez eux le soir même. Aucune plainte n'a été déposée. "Ça secoue quand même, explique une cliente._On a un peu peur de venir maintenant_".