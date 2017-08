Des vacanciers oublient leur fille de 18 ans sur une aire de repos de la Loire

Un couple qui empruntait l'A89 mercredi a oublié sa fille de 18 ans après une pause sur une aire de repos à hauteur de Pommiers, dans la Loire. N'arrivant pas à joindre ses parents, la jeune femme a contacté les gendarmes.

Les gendarmes de la Loire ont reçu un appel de détresse peu commun mercredi matin : celui d'une jeune femme de 18 ans, oubliée par ses parents sur l'aire de repos des Ardilliers, sur l'A89, près de Pommiers (Loire).

Elle faisait avec ses parents un trajet en voiture entre Toulon et Rennes, et après une pause sur l'aire de repos, ses parents ont repris la route sans elle. Comme elle n'arrivait pas à les joindre sur leur téléphone portable, elle a fini par appeler les gendarmes, qui l'ont rassurée en attendant que ses parents se rendent compte de leur oubli et fassent demi-tour pour venir la récupérer.