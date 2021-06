Des vaches Highland "embauchées" par la ville de Strasbourg pour entretenir la réserve du Rohrschollen

La ville de Strasbourg a recruté cinq nouveaux agents un peu particulier : cinq vaches Highland cattle. Leur mission : entretenir naturellement en broutant 18 des 309 hectares de la réserve naturelle du Rohrschollen au bord du Rhin. Les cinq vaches et leur petit veau ont investi les prairies ce vendredi. C'est la première fois que des vaches sont introduites sur cet espace.

Cela va permettre de ne plus avoir à débroussailler et à entretenir grâce à des moyens motorisés. Comme l'explique Frédéric Longchamp, responsable du département espaces naturels et conservateur de la réserve du Rohrschollen.

Les vaches highland cattle du Rohrschollen à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

"On est sur un site qui doit être maintenu en prairies, l'idée, c'est d'essayer de gérer de manière naturelle cet espace ouvert. Et diversifier aussi la végétation. Car nous avons la présence d'espèces invasives comme la verge d'or qui ont tendance à envahir le site. L'Highland Cattle permet de casser l'invasion de cette plante."

Et en plus, l'animal est solide : "c'est un animal rustique, qui peut perdre un tiers de son poids en hiver, qui n'a pas besoin de soins particuliers" dit Frédéric Longchamp.

Des animaux partout ?

Un entretien naturel dans un espace situé en plus sous des lignes à Haute Tension. Le travail des vaches sera précieux aussi pour les agents de RTE, le réseau transport électricité explique son directeur Alsace, Mohammed Ben Gahla : "Notre mission, c'est d'assurer le transport de l'électricité vers les consommateurs. Et pour se faire, nous devons garantir qu'aucune végétation ne touche les lignes. Et ici, c'est une opportunité grâce à une solution alternative aux gestes mécaniques, ces bovins entretiendront l'espace vert sans intervention humaine quelconque" explique le responsable.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et la présence de ce cheptel au Rohrschollen n'est qu'une première étape veut croire la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian : "l'objectif, c'est de favoriser l'éco pâturage à Strasbourg dans tous les quartiers, on a lancé une étude sur plus de 60 sites à Strasbourg, et j'espère qu'un maximum pourra accueillir à l'avenir des cheptels, des vaches, des moutons ou des chevaux" dit-elle.

Si vous passez à proximité des vaches, rappelez vous, il ne faut surtout pas les nourrir, une simple pomme peut les tuer.