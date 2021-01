Quatre vaches laitières maltraitées retirées à un éleveur d'Albert

Quatre vaches laitières maltraitées retirées jeudi matin à leur propriétaire à Albert. Ce sont les voisins de la pâture où vivaient les animaux qui ont fait un signalement à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP). Sur les treize bovins au départ il n'en restait plus que quatre.

L'herbe n'est pas nutritive à cette période de l'année © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

"Neuf d'entre elles sont mortes de faim"

Précise Luc Challemel du Rozier, le directeur départemental de la DDPP dans la Somme sur place au moment où les quatre vaches restantes ont été emmenées. Une procédure diligentée par le parquet d'Amiens a permis aux animaux d'être pris en charge par l'association de protection des animaux OABA Les vaches vont être placés dans un élevage du Pas-de-Calais.

Le propriétaire un éleveur de 30 ans dit avoir "tout perdu après sa séparation".

"J'ai été dépassé par les événements et je n'avais plus assez d'argent pour nourrir mes bêtes. A cause de la crise sanitaire aucun marchand n'a voulu me les acheter. Je sais que pour leur bien-être il fallait que mes animaux partent."

Ecoutez le témoignage du propriétaire des animaux Copier

Le propriétaire devra répondre de ses actes devant la juridiction compétente. L'association OABA se constituera partie civile au moment de son procès. L'année dernière l'association a récupéré 1784 animaux.