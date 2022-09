Des véhicules appartenant à une mairie des Pyrénées-Orientales retrouvés dans le Gard

Les trois véhicules avaient, visiblement, servi à transporter notamment des outils et de grandes quantités de câbles.

C'est une jolie affaire à mettre, principalement, au crédit des gendarmes du Gard. Ce lundi, à Milhaud, ils ont retrouvé un Trafic, un Kangoo et un Master, volés dans le week-end et appartenant à une mairie située 200 kilomètres plus loin : Port-Barcarès, près de Perpignan.

Dans leur recherches, les gendarmes du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Vauvert ont été aidés par leurs collègues des Pyrénées-Orientales, mais surtout par les traceurs dont deux des trois véhicules volés étaient équipés.

Les trois véhicules de marque Renault ont été remis à leur propriétaire, autrement dit, la Ville de Port-Barcarès. Celui ou ceux qui ont cherché à les voler n'ont eux, en revanche, pas été retrouvés. Une enquête est ouverte.