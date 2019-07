Des vélos d'une équipe norvégienne du Tour de France dérobés aux Lilas

Les Lilas, France

Des vols à la roulotte ont été signalés ce week-end aux Lilas (Seine-Saint-Denis). Le ou les voleurs ont mis la main sur des vélos appartement à une équipe norvégienne qui participe au Tour de France.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, avenue de la République. Le ou les voleurs ont brisé la vitre d'un véhicule pour y dérober des bagages. Ils ont également forcé le cadenas d'une remorque pour s'emparer de 20 vélos.

Les vélos, de la marque Bianchi, ont une valeur estimée à 50 000 euros. Ils appartiennent à une équipe norvégienne qui participe en ce moment au Tour de France. Le nom de cette équipe n'a pas été communiqué et aucune interpellation n'est évoquée non plus pour le moment.