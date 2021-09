Des vers retrouvés dans les plaies d'un résident d'Ehpad à Valence, la famille porte plainte

Fin août, Claude Arsac reçoit l'appel d'une infirmière. Ca fait cinq jours qu'il n'a pas pu rendre visite à son père, résident à l'Ehpad Marie-France Preault à Valence. Agé de 89 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer, il a récemment été testé positif au covid. Son fils apprend qu'il a été conduit aux urgences. "L'infirmière a constaté que ses plaies aux talons, qui sont des escarres n'étaient vraiment pas jolies et elles commençaient à sentir relativement fort, témoigne-t-il. En fait, ils ont retrouvé des vers à l'intérieur de ces plaies." D'où l'odeur et l'infection.

"Ils ont laissé mon père dans son fauteuil pendant deux nuits" - Claude Arsac, le fils d'un résident de l'Ehpad Marie-France Preault

Claude Arsac affirme que l'infirmière a rarement vu de tels cas : "Pour elle, ça faisait un certain temps qu'on ne s'était pas penchés sur ses plaies." Il explique avoir déjà contacté la direction de l'établissement en juillet : "Ils ont laissé mon père dans son fauteuil pendant deux nuits, il n'était pas allongé."

Cette hospitalisation fait août, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il décide de porter plainte contre l'Ehpad pour maltraitance et attend une réaction de la mairie de Valence dont cette maison de retraite dépend.

Pas de médecin référent dans l'établissement

De son côté, la directrice Catherine Fort assure que les soins ont toujours été assurés. "Monsieur Arsac a et a eu des soins quotidiens qui sont tracés dans nos transmissions ", indique-t-elle. Les documents sont ensuite envoyés aux familles pour preuve. Elle justifie aussi ses nuits passées sur un fauteuil : "Ce monsieur ne pouvait plus être bougé et à des moments il a été laissé dans son fauteuil pour avoir le meilleur repos qui soit pour lui, contrairement à ce qu'on peut penser, la position allongée n'est pas toujours la plus adaptée."

En revanche, la directrice admet qu'il n'y a pas de médecin référent dans l'établissement : "Il a été emmené aux urgences car c'était la seule possibilité qu'il soit examiné par un médecin." La direction affirme avoir fait appel à tous les cabinets médicaux du secteur pour recruter un médecin, en vain.