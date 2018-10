Chavagnes-en-Paillers, France

L'enquête a été publiée ce mercredi par le journal Mediapart (payant), et elle révèle l'ampleur des actes pédophiles commis au sein du diocèse de Luçon entre les années 1950 et 1980. Des victimes témoignent en désignant une quinzaine de prêtres. Le Procureur de la Roche-sur-Yon a déjà été saisi à deux reprises en 2012 et 2016, mais les poursuites ont été abandonnées pour cause de prescription des faits. Ce samedi, une victime témoignera devant les Évêques de France réunis à Lourdes.

Les victimes de pédophilie accusent 9 prêtres d'avoir sévi derrière ces murs © Radio France - Emmanuel Sérazin

Un livre déclencheur

La parole des victimes se libère depuis la parution d'un livre en août dernier : "Une croix sur l'enfance en Vendée". Son auteur y raconte les attouchements subis au Petit Séminaire de Chavagnes-en-Paillers alors qu'il avait 9 ans. Grâce aux nombreux témoignages recueillis, les noms d'une quinzaine de prêtres ont été identifiés : quatre sont mis en cause à Fontenay-le-Comte et neuf autres au Petit Séminaire de Chavagnes-en-Paillers.

Dans un communiqué, Monseigneur Jacolin confirme que trois de ces prêtres sont encore en vie, et il annonce qu'il "suspend provisoirement de tout exercice de leur ministère public les deux prêtres de Chavagnes, en attendant un jugement définitif de l'Eglise". Et pour le troisième, à Fontenay-le-Comte, l’Évêque du diocèse de Luçon demande une recherche approfondie.

Pour l'Eglise, il n'y a pas de prescription à la souffrance des personnes concernant les actes pédo-criminels - Mgr Jacolin, Évêque du Diocèse de Luçon

Une enquête interne est également en cours selon ce même communiqué.