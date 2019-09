TÉMOIGNAGES - Violence conjugales : "Chaque fois que j'ai voulu partir, il a pris le fusil"

"Les cadeaux, les restos, au début tout est beau. Et ça commence par une gifle." À l'image de Géraldine, 42 ans, plusieurs femmes ont accepté de témoigner sur France Bleu du calvaire vécu avec leur ex-compagnons alors que débute ce mardi le Grenelle contre les violences conjugales qui va durer trois mois. Insultes, humiliations, harcèlement, coups de poing, coups de pied jusqu'à la tentative de meurtre. Toutes racontent la difficulté à se défaire de l'emprise de leurs bourreaux, et la nécessité de briser le silence.

Josiane : "J'ai reconnu la voix de mon ex-mari, je suis descendue, il m'a tiré dessus, cinq balles"

Elle est l'une des rares à témoigner à visage découvert. Victime d'une tentative de meurtre en 2005, Josiane a raconté son histoire à France Bleu Saint-Étienne Loire. "Ça commence tout bêtement, un coup de colère et c'est la première gifle. Le lendemain ce sont les fleurs, les excuses, 'pardon je ne le referai pas'. Ça se calme, ça s'améliore quelques temps (...) et puis ça monte crescendo."

En dépit des violences, Josiane ne quitte pas immédiatement son mari. "On dit qu'il faut savoir partir à la première gifle, mais c'est pas possible, on peut pas s'imaginer, c'est très très difficile." Elle trouve le courage de le quitter après qu'il l'a menacée avec une arme. "Un matin je me suis retrouvée avec un fusil braqué sur le ventre et là je me suis dit 'il faut que je parte pour me sauver et sauver mon fils'." Josiane trouve refuge auprès d'une association et est hébergée en foyer.

Mais le calvaire ne s'arrête pas là. En instance de divorce elle est menacée par son ex-mari et doit se rendre à l'audience sous escorte policière : "Il avait dit à son avocate que je n'aurai pas le temps de monter les escaliers parce que je serai morte avant, donc j'ai été emmenée au tribunal cachée dans une voiture et je suis rentrée dans la salle d'audience escortée par deux gendarmes armés. Ça fait un drôle d'effet parce que tout le monde vous regarde comme si vous étiez un malfrat alors que c'est loin d'être le cas."

En janvier 2005, Josiane se trouve chez elle lorsqu'elle entend la voix de son ex-conjoint : "Je suis descendue et il m'a tiré dessus, cinq balles." Condamné à 17 ans de prison, il sort au bout de sept ans et la menace de nouveau : "Je trouve ça aberrant (...) il était à jeun et pas sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants lorsqu'il m'a tiré dessus, avec préméditation en plus." Josiane a bénéficié d'un téléphone grave danger, un dispositif utile mais insuffisant selon elle qui milite pour que les hommes qui sortent de prison soient équipés de bracelets électroniques : "S'ils s'approchent à une certaine distance" de leur ex-conjointe "c'est elle qui est avertie. Cela permet de se mettre à l'abri et d'appeler les secours."

Un dispositif qui aurait peut-être permis à Pierrette "menacée pendant 50 ans", de quitter son mari violent. "Chaque fois que j'ai voulu partir, il a pris le fusil", a-t-elle raconté à France Bleu Périgord. "Il a mis les cartouches dedans, le canon sur la poitrine, le doigt sur la gâchette et il m'a dit 'si tu t'en vas, n'importe où où tu seras, je te trouverai et je te tuerai.'"

Nathalie* : "J'ai commencé à me dire que j'étais pas un cas social, une bonne à rien, une salope"

Comme Pierrette et Josiane, Nathalie* est revenue sur les difficultés à sortir de cette spirale de violences auprès de France Bleu Bourgogne. Elle, doit son salut à une amie.

"Un jour, elle n'avait plus de nouvelles, elle est allée au commissariat, et j'ai eu la chance d'être convoquée par une assistante sociale de la police. J'y suis allée, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pouvoir respirer, à me dire que quelqu'un allait m'aider, m'écouter, et qu'en fin de compte c'était pas moi et que je n'étais pas la seule. Il faut parler à quelqu'un, il faut s'accrocher à quelqu'un."

Laure : "Ils arrivent toujours à nous mettre dans la tête que c'est de notre faute"

Parler pour se défaire de l'emprise qu'exercent ces hommes violents sur leurs victimes. Un phénomène qu'a décrit Laure, 48 ans, à France Bleu Mayenne. "Je suis restée parce que je pensais que c'était normal. S'il me punissait -parce que pour lui c'était des punitions, les violences- s'il me punissait c'est parce que j'avais fait quelque chose de pas bien. Je ne savais pas m'occuper de mes enfants, de lui, de la maison. S'il me punit, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Ils arrivent toujours à nous mettre dans la tête que c'est de notre faute. Si j'ai fait ça, c'est de ta faute, c'est parce que tu as fait ça, parce que tu m'as répondu de cette manière. Tu n'as pas le droit de parler plus haut que moi. Ici c'est moi qui commande, c'est moi l'homme, toi tu n'es rien, tu fais ce que je te demande. On ne devrait pas subir autant de violence de la part de son compagnon. Quand on aime, on aime, on ne tape pas, on n'est pas violent. L'amour ce n'est pas ça."

Après 20 ans de violences, Laure a finalement trouvé le courage de quitter son compagnon. Depuis, elle a déménagé trois fois et continue de vivre dans la peur. "Tant qu'il ne sera pas en prison, je ne suis pas sûre..."

* Les prénoms ont été modifiés