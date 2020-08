Des vidéos de l'explosion de l'Ocean Liberty à Brest, 73 ans avant Beyrouth

Le maire de Brest, François Cuillandre, écrit au maire de Beyrouth après la catastrophe qui a fait plus de 110 morts : "Les brestoises et les brestois sont d’autant plus émus par ce que vous vivez depuis quelques heures, que notre ville, qui se remettait à peine des destructions de la guerre, _a connu une telle catastrophe le 28 juillet 1947_, avec l’explosion de l’Océan Liberty, chargé de plusieurs milliers de tonnes de nitrate d'ammonium."

La cinémathèque de Bretagne propose sur son site de visionner une vidéo des dégâts, réalisée par un amateur. On y voit des bâtiment éventrés, des vitres soufflées, des poutres pliées, des morceaux de ferraille éparpillés et des Brestois en train de dégager les décombres.