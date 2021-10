Des vignes vandalisées avec du gasoil à Cers

Un viticulteur de Cers a découvert qu'on avait détruit plus d'un hectare de vignes (épargnées par le gel) en y déversant du Gasoil. Son exploitation déjà durement touchée par les aléas climatiques aura du mal à s'en relever.

Un acte de vandalisme sans précédent a eu lieu cette semaine dans les vignes à Cers dans le Biterrois. Un agriculteur a vu une de ses parcelles détruite par du gasoil. Un acte évidemment volontaire, des bouteilles renversées en entonnoirs ont été retrouvées sur place.

15 tonnes de raisins ont été mis à la benne. Après le gel, et la sécheresse, Olivier Delonca n'avait vraiment pas besoin de ça.

"On n'a pas d'ennemis, mais y a des gens qui nous veulent pas du bien"

"Je suis en colère et dégouté, car ce sont des professionnels de la viticulture qui ont fait ça. Je ne comprends pas comment on peut s'en prendre à quelque chose de sacré comme la vigne. On n'a pas d'ennemis mais y a des gens qui nous veulent pas du bien. C'est irrécupérable, cela a été vraiment fait pour porter atteinte à l'équilibre de l'entreprise."

"C'était une vigne épargnée par gel sur laquelle on avait un super potentiel, on avait un marché dessus. Un préjudice qui va être difficile à absorber. L'équilibre était juste atteint après le gel. J'espère que les banques et les assurances seront là"

Olivier Delonca Copier

Une plainte a bien sûr été déposée et une enquête ouverte. Olivier Delonca a reçu de nombreux messages de soutien mais s'étonne ne de pas en avoir eu de la part de la cave coopérative de Cers qu'il a quittée récemment pour devenir indépendant